Ardooie neemt afscheid van jeugdhuis dat tegen de vlakte gaat voor nieuwbouw: “Traantje bij de sloop, maar vooral blij dat De Komeet blijft bestaan”

Nieuwe toeristi­sche gidsbeur­ten laten je Wingene en Zwevezele te voet of per fiets ontdekken

De gemeente Wingene bundelt de krachten met de Tieltse Gidsenkring voor gloednieuwe toeristische gidsbeurten in Wingene en Zwevezele. Onder de noemer ‘Zoveel meer!’ lanceren ze vier begeleide fiets- en wandelroutes die je dankzij ervaren gidsen onderdompelen in het verleden van Wingene en Zwevezele. Maar ook thema’s als erfgoed, natuur, landbouwevolutie, folklore en leuke anekdotes komen aan bod. Een begeleide tocht boeken kan per groep van maximaal 20 deelnemers en kost 35 euro per groep. De tochten gaan door van de lente tot de herfst. Boeken kan digitaal via https://www.wingene.be/zoveelmeer of telefonisch via het Vrijetijdspunt op 051/65.04.40.