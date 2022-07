Allicht door zelfontbranding: mesthoop vat vuur tegen loods

“Er was veel witte rook toen we hier arriveerden”, zegt brandweerofficier Johan Vandeputte. “Een strakke wind verspreidde de rook. Wat we hier meemaakten, is een typisch geval van broei. Een voorraad mest raakte oververhit, begon te smeulen en vatte uiteindelijk vuur. De loods vlakbij kon zonder problemen gevrijwaard worden. De brand zelf was ook vrijwel onmiddellijk onder controle. Maar omdat zo’n oververhitting ook altijd dieper in de mesthoop woekert, moesten we de voorraad opentrekken zodat we voldoende in detail konden blussen.”