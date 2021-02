Aline (28) zit meer dan 3 uur vast in lift: “Brandweer moest deur letterlijk openbreken om me te bevrijden”

Roeselare Roeselare neemt deel aan onderzoek naar hitte en droogte en roept haar inwoners op hetzelfde te doen

7:43 De stad Roeselare plaatste zes sensoren in verschillende parken en groene zones. Dit in het kader van CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen naar hitte en droogte ooit. Met een netwerk van 5.000 meetpunten brengt de Universiteit Antwerpen een half jaar lang de hitte en droogte in heel Vlaanderen in kaart. De wetenschappers meten zelf in natuurgebieden en op landbouwakkers. De stad roept ook haar inwoners op om deel te nemen aan het onderzoek. Inschrijven kan tot 14 februari via https://curieuzeneuzen.be/doe-mee/.