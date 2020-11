Albert sterft drie maanden voor 100ste verjaardag aan corona: “Vader leek eerst zelfs niet ziek. Hij keek al maanden uit naar het feest”

Hooglede Hoogleedse vrijgezel lanceert polsband­jes voor singles: “Zo geef je aan dat je open staat voor een babbeltje”

13 november Wie op zoek is naar liefde in tijden van corona heeft het niet makkelijk. Daar wil Hoogledenaar Koen Deschuytter (49) wat aan doen. De alleenstaande papa lanceert onder de noemer ‘Singles From Belgium’ polsbandjes voor vrijgezellen. “Met het bandje kan je de man of vrouw van je dromen zelfs gewoon bij de bakker of de beenhouwer tegen het lijf lopen.”