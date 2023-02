Agente raakt verslaafd aan cocaïne en speelt info over controles door aan drugsmilieu

De vrouw uit Ardooie werkte meer dan tien jaar bij de politie, maar in 2019 ging het bergaf. Tijdens een interventie in een bekende Izegemse privéclub leerde ze een dame kennen waarmee ze een kortstondige relatie begon. Op die manier belandde ze in het drugsmilieu en begon ze zelf ook cocaïne te gebruiken. Uiteindelijk speelde ze zelfs informatie door over controles in de bar. Ze ging ook op zoek in de databanken van de politie naar personen waar ze voor haar werk helemaal geen opzoekingen mocht over doen. De vrouw betuigde haar spijt. “Ik zat in een heel slechte periode en op het werk zat mijn chef de hele tijd op mijn kap. Ik gleed af naar een depressie. We gingen met verschillende collega’s wel vaker naar die bar. Daar kun je je inderdaad vragen bij stellen, maar het gebeurde. Het domste dat ik dan gedaan heb is eens een lijntje cocaïne snuiven. Daarna gebeurde dat inderdaad wel vaker.”