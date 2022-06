Actiecomité en Ardoois gemeentebestuur samen tegen herindeling N37 tot Vlaamse Hoofdweg: “Dringend derde rijstrook op E403 in plaats van semi-autosnelweg door onze gemeente”

Roeselare/Tielt Studenten Tibo (VTI Tielt) en Marieke (VMS Roeselare) vallen in de prijzen met hun eindwerken

Twee studenten uit onze regio zijn in de prijzen gevallen met hun eindwerk tijdens de Vlaamse ‘GIP & Young Researcher Awards’. Tibo Deneire van het VTI van Tielt won in de categorie IT & Multimedia, terwijl Marieke Cuvelier van het VMS van Roeselare de hoofdvogel afschoot in de categorie Maatschappij & Welzijn.

27 juni