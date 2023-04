Aangepaste vuilnisophaling door feestdagen

Kakelfees­ten moeten geld in het laatje brengen voor kamp Plus Dertien

Plus Dertien Beveren organiseert drie dagen lang de allereerste editie van hun Kakelfeesten om geld in te zamelen voor hun kamp. De jeugdvereniging palmt op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 april De Nieuwe Deure langs de Izegemseaardeweg in met tal van activiteiten. Zo pakken ze er op vrijdag vanaf 20 uur uit met een beerpongtornooi en is er doorlopend een streekbierenavond. Op zaterdag kan je er vanaf 18 uur smullen van kip met frietjes of een vegetarisch alternatief. Ook de streekbiertjes vloeien die avond rijkelijk. Op zondag 30 april kan je vanaf 14 uur deelnemen aan een sneukelroute en ook dan wordt de streekbierenbar geopend. Tickets shop.stamhoofd.be/kakelfeesten.