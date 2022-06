13 jaar na de moord op zijn zus, moet Philip nu ook zijn zoon Jarne (22) afgeven: “Het leven lachte hem toe maar het noodlot besliste anders”

Ardooie/Sint-Laureins/MaldegemEen verschrikkelijke klap in Maldegem heeft het leven geëist van Jarne Van Laethem uit Ardooie. “Door watergladheid, horen we”, zeggen zijn ouders. “Zijn auto sloeg te pletter tegen een boom, op de slechtst denkbare plek. Hij was op slag dood. We trekken ons een beetje op aan het feit dat hij niet afgezien heeft. Maar de pijn is er niet minder om.”

Welgezind vertrok Jarne woensdag rond 10 uur bij z’n ouders, Philip Van Laethem (50) en Cindy Blieck (45). Het navigatiesysteem hoefde niet ingeschakeld te worden: Jarne kende blindelings de weg naar Sint-Laureins, waar zijn vriendin Isabeau woont. “Maar op de N49 in Maldegem liep het verkeerd”, vertelt vader Philip. “Zijn auto slipte op het natte wegdek, tolde in het rond en vloog tegen een boom. Op de slechtst denkbare plek: de linkerzijkant, pal ter hoogte van zijn portier. De klap moet enorm geweest zijn.”

Intussen zat zijn vriendin Isabeau in Sint-Laureins te wachten op Jarne. “Je was voor het eerst te laat. 5 minuten werden 30 minuten. 30 minuten werden 45 minuten. Ik ging je zoeken, in de hoop dat je maar simpel panne had. Maar niets is minder waar”, schrijft de jonge vrouw op haar Facebookprofiel. En ook: “Het allermooiste moment blijft me bij. De brug in Luxemburg. Waar jij, uitgerekend jij, mij ten huwelijk vroeg. Wat wil ik graag met je trouwen. Wat wil ik graag de jouwe blijven. Wat wil ik graag bij je zijn.”

Volledig scherm Jarne Van Laethem (22) uit Ardooie stierf bij een ongeval langs de N49 in Maldegem. © RV

“We wisten helemaal niet dat onze enige zoon zijn vriendin, Isabeau, ten huwelijk had gevraagd”, zegt Philip. “Maar het doet ons wel plezier. Jarne was geen grote prater maar hij stond wel goed in het leven. Uitgaan, was zijn ding. Dat combineren met zijn vriendin, was dikwijls een huzarenstukje. Maar het lukte. Hij haalde in het VTI van Tielt zijn schrijnwerkersdiploma maar koos toch om aan de slag te gaan in een andere sector. Bij Joris Ide in Zwevezele hielp hij vrachtwagens laden en lossen, een job die hem wel beviel.” De verongelukte Ardooienaar was lid van de KLJ in zijn gemeente en was ook best sportief. Zo trok hij destijds bij zowel KVC Ardooie als KSV Pittem de voetbalschoenen aan.

Het gevoel van tevredenheid over het feit dat Jarne goed zijn plan trok en met enthousiasme in het leven stond, heeft bij Philip en Cindy plaats gemaakt voor diepe droefenis. “We hebben geen andere kinderen en dat maakt het dubbel moeilijk. Dat we nu, samen met de familie, zijn uitvaart moeten voorbereiden, is niet te vatten.” Plots afscheid nemen, is overigens helaas niet nieuw voor Philip en Cindy. “In 2009 werd mijn zus Caroline vermoord, in café De Welkom in Kortemark”, zegt Philip. “Ook Jarne, die geboren werd op Valentijnsdag, heeft daar erg onder geleden. Hij had een uitstekende band met zijn tante, ook al was hij toen pas 9 jaar. Er over praten, was voor hem bijzonder moeilijk. We hebben hem daar altijd zo goed mogelijk in gesteund. En net die steun zullen ook wij nu nodig hebben, om deze nieuwe klap te verwerken.”

