Wanneer ligt de iPhone 15 in de winkel? Wat is er nieuw? Alle geruchten op een rijtje

De zomervakantie is bijna halverwege. Het wordt dus dringend tijd om alle geruchten over de iPhone 15 samen te vatten. Zoals de traditie het wil, kondigt Apple zijn nieuwe smartphones in de herfst aan, maar uiteraard is er al heel wat gelekt. We sommen het voor je op in dit artikel.

Wanneer start de verkoop van de iPhone 15?

Apple maakt er ondertussen al enkele jaren een gewoonte van om de verkoop van de nieuwste iPhones te laten starten in de loop van september. De kans is groot dat ook de iPhone 15 in die maand in de winkelrekken zal liggen. Het bezorgt de techgigant namelijk een mooie bonus in de winstcijfers van het derde kwartaal.

Wel doet het gerucht de ronde dat Apple de start van de verkoop noodgedwongen zal moeten uitstellen. Nieuwssite ‘The Information’ schrijft dat er problemen zijn met de productie van de schermen voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Volgens een analist van Bank of America ligt een uitstel tot oktober op tafel. Door Covid-lockdowns in China was de iPhone 14 Plus vorig jaar pas begin oktober te koop.

Over deze nieuwigheden bij de iPhone 15 zijn we vrij zeker

Bij de Pro-modellen van de iPhone 14 zorgde Apple in 2022 voor een nieuw ontwerp. De selfiecamera en sensors voor gezichtsherkenning werden verwerkt in het zogenaamde Dynamic Island. Onze technologiejournalist noemde het toen “een leuke toevoeging”, maar wees er op dat het niet altijd even intuïtief is. Bij de iPhone 15 zou het ook zijn intrede maken bij de goedkopere modellen.

We mogen de Europese Unie bedanken dat de iPhone 15 vermoedelijk een USB-C-poort zal hebben. Andere smartphonebedrijven hebben al lang de overstap gemaakt. Nu Apple stopt met koppig vasthouden aan de Lightning-connector kunnen gebruikers van Samsungs en iPhones eindelijk een lader delen. Volgens de geruchten zouden de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max sneller op te laden zijn dan de iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Dat zijn niet het enige verschillen tussen de duurste twee en goedkoopste twee iPhones. De iPhone 15 Pro en het grotere broertje zouden het frame van roestvrij staal inruilen voor eentje gemaakt uit titanium. Dat materiaal wordt nu ook gebruikt voor de Apple Watch Ultra. Volgens blog ‘9to5Mac’ zouden die metalen randen ook meer afgerond zijn, waardoor de telefoons minder ‘scherp’ voelen in de hand.

Zoals steeds werkt Apple ook aan verbeteringen voor de camera’s. Analisten zijn het er vrijwel over eens dat de grote upgrade dit jaar te vinden zal zijn bij de iPhone 15 Pro Max. Enkel dat model zou een zoomcamera krijgen die werkt als een periscoop. Dankzij die technologie zou die veel verder moeten kunnen inzoomen, zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra al kan. Beide Pro-modellen zouden ook een nieuwe camerasensor krijgen van Sony, waardoor foto’s minder vaak over- of onderbelicht zouden moeten zijn.

Deze geruchten over de iPhone 15 zijn minder eenduidig

We kunnen er nu al van uitgaan dat de nieuwe iPhones beschikbaar zullen zijn in het zwart en het wit. Over het algemeen zijn de Pro-modellen er ook in het goud. Welke kleuren Apple daarnaast kiest, kan tot op het allerlaatste moment veranderen. Volgens een bron van ‘9to5Mac’ komen er mogelijk toestellen in het donkerrood, een nieuw soort lichtblauw en roze.

Een gerucht van een minder solide bron is dat de iPhones een nieuw soort batterij zullen gebruiken. Daarbij zou er gebruik worden gemaakt van een techniek die al lang gangbaar is bij elektrische wagens. De zogenaamde gestapelde batterijen hebben meer capaciteit — je iPhone gaat dus langer mee voor je een stopcontact moet zoeken — en de levensduur op langere termijn is verbeterd. Dat schrijf blog ‘MacRumors’, met de nodige kanttekeningen.

Bronnen van het financiële persagentschap Bloomberg zeggen dat Apple overweegt om de prijs van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max te verhogen tegenover de modellen van vorig jaar. Toen moesten onder meer Europeanen al een forse prijsstijging slikken. Dat is niet onverwacht, want CEO Tim Cook liet in februari al verstaan dat hij denkt dat mensen gerust meer willen spenderen aan “de iPhone die zo belangrijk is geworden in het leven van mensen”.

