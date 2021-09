Volgende iPhone mogelijk fors duurder door chiptekort

Auto’s, bouwmateri­a­len, elektroni­ca: corona zorgt voor lange wachttij­den én hogere prijzen. Check hier hoelang en hoe duur

29 juli Heeft uw koffiezet het begeven en zoekt u een vervanger? Weken wachten. Of wat dacht u van een nieuwe auto? Pas op te halen in maart 2022. Een Playstation 5 om de tijd te doden dan maar? Levertijd simpelweg ongekend. De vaccinatiecampagne mag dan wel opschieten, de economische naweeën van de pandemie zullen we nog jaren voelen. En dat heeft ook z’n effect op de prijzen. Een overzicht.