Volgende Apple-event nu maandag al: eindelijk lancering nieuwe MacBook Pro 14 en 16 inch?

2021 is zo’n jaar waarin Apple twee events houdt in de herfst. Het eerste hebben we al gehad, het tweede vindt plaats op maandag 18 oktober om 19 uur onze tijd. Al maanden gonst het van de geruchten over nieuwe MacBook Pro-modellen van 14 en 16 inch. Maandag zou Apple ze eindelijk lossen.

Het Apple-event is aangekondigd met de slogan ‘Losgelaten’ en zal opnieuw volledig digitaal plaatsvinden. Op het lanceerplatform in het Steve Jobs Theater op de Apple Park-campus in Cupertino in Californië worden kersverse modellen van de MacBook Pro verwacht. Het gaat om de gloednieuwe versie van 14 inch en zijn grotere broer van 16 inch. Qua design krijgt de MacBook Pro dunnere randen en dus ook een groter beeldscherm. Er doen resoluties de ronde van respectievelijk 3.024 x 964 en 3.456 x 2.234. De processor zou de M1X-chip van Apple zelf zijn, een snellere en krachtigere versie van de M1-chip die je in de MacBook Air terugvindt. De M1X ondersteunt tot 32 GB RAM.

Opvallend is de terugkeer naar wat goed was aan de MacBook Pro, maar Apple in 2016 toch losliet. Zo laad je de nieuwe MacBook Pro-toestellen weer op met de magnetische MagSafe-technologie, die de huidige USB-C-oplader vervangt. Ook terug van weggeweest, volgens MacRumors: een HDMI-poort, een slot voor SD-kaarten én een rij standaard functietoetsen bovenaan, wat betekent dat Apple afscheid neemt van de weinig succesvolle Touch Bar.

Nog meer in de aanbieding? Tijdens het event van 14 september, waarop Apple de iPhone 13-modellen aankondigde, werden ook de AirPods 3 al verwacht. Die kwamen er toen niet, vermoedelijk maandag wél. De AirPods van de derde generatie zouden een korter steeltje hebben en zo meer lijken op de AirPods Pro. Ze blijven wel goedkoper dan de Pro-versie, die dan ook het monopolie behoudt op ‘noise cancellation’ binnen het gamma van AirPods.

MacRumors vermoedt dat we maandag ook nog de lanceerdatum van nieuwe besturingssysteem MacOS Monterey zullen meekrijgen. Meer nieuwe iPads en Macs zouden eveneens het levenslicht kunnen zien. En een verrassing is bij Apple nooit uitgesloten: dat is misschien wel de nieuwe Mac mini met M1X-chip. Of dat werkelijk zo zal zijn, kan je maandag hier op HLN.be volgen.