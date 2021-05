“Slechts 11 procent iPhonegebruikers laat zich nog tracken door apps na lancering iOS 14.5"

Als je bent overgeschakeld naar iOS 14.5, heb je ongetwijfeld al gemerkt dat jouw iPhone of iPad sindsdien geregeld vraagt of een bepaalde app wel jouw uitdrukkelijke toestemming mag krijgen om jou als gebruiker te ‘tracken’ of te volgen over verschillende apps heen. Met de transparantie rond tracking wil Apple de privacymaatregelen sterk aanscherpen, tot groot ongenoegen van spelers als Facebook. De socialmediagigant dreigde er al mee dat Facebook niet gratis zou blijven, als de gebruiker zich niet bereid toont bepaalde gegevens met het bedrijf te delen. Tracking wordt onder meer ingezet om advertenties beter op de interessesfeer van de gebruiker af te afstemmen, en is natuurlijk goud waard voor wie die data in handen heeft.