Safari wereldwijd nog nipt tweede meest gebruikte browser

Wie op het internet rondsnuistert, doet dat in de eerste plaats via Google Chrome. Die webbrowser is al jaren wereldwijd heer en meester. Minder bekend is dat ook de tweede meest gebruikte browser al lange tijd dezelfde is: Safari van Apple. Al wordt die nu op de hielen gezeten door twee andere concurrenten.

StatCounter houdt de statistieken bij. Topbrowser Google Chrome heeft nog altijd een ruime voorsprong op de concurrentie: 65,38 procent van de desktopgebruikers surft met de browser van Google. De tweede plek van meest gebruikte desktopbrowsers blijft in handen van Safari, maar de Apple-browser boert wel licht achteruit. Wereldwijd is Safari nu de hoofdbrowser van 9,84 procent van de desktopgebruikers, terwijl dat vorig jaar in januari nog 10,38 procent was.

Microsoft Edge is dit jaar dichterbij gekropen, met een marktaandeel van 9,54 procent. En ook Firefox is van 8,1 procent vorig jaar in januari gestegen naar 9,18 procent dit jaar. Het lijkt er dus op dat Safari die tweede plaats niet zal kunnen vasthouden.

Op de Amerikaanse markt scoort Safari beter, met een marktaandeel van 18,12 procent tegenover 12,0 procent voor Microsoft Edge. Maar in Europa is Safari als desktopbrowser de tweede plaats nu al kwijt. Safari is op desktop wel enkel te gebruiken onder het besturingssysteem macOS, terwijl de andere webbrowsers zowel op Macs als op Windows PC’s kunnen worden geïnstalleerd.

Safari is de default webbrowser op alle Mac-computers, wat ongetwijfeld bijdraagt tot een groter aantal gebruikers dan bij de concurrentie, behalve dan bij Google Chrome. Maar de redesign van Safari vorig jaar maakte niet iedereen onverdeeld gelukkig. Apple haalde bakzeil, viel terug op de vorige versie en maakte de veranderingen optioneel. Dat kon niet verhinderen dat gebruikers overschakelden op de concurrentie.

Apple voert bovendien de veiligheidsupdates en andere wijzigingen in Safari alleen door via het besturingssysteem macOS, waardoor die soms langer op zich laten wachten dan bij de concurrenten. Sommige ontwikkelaars noemen Safari intussen zelfs “de nieuwe Internet Explorer”, ooit de meest succesvolle webbrowser, die intussen vervangen is door Microsoft Edge.