Populaire Apple-analist slaat bal compleet mis en scheert wenkbrauwen af

iHLN Bij iPhone 12 geen lader en oortjes meer in de doos

14 oktober Als je vanaf deze maand een nieuwe iPhone 12 koopt, schrik dan niet wanneer je de oortjes en lader niet vindt in het doosje. Apple heeft besloten dat wie die nodig heeft ze apart moet kopen, want dat is beter voor het milieu. Als geste zijn de Earpods met Lightning-poort goedkoper gemaakt en krijg je voor dezelfde prijs als voorheen een betere lader.