Per ongeluk of niet? Siri verklapt datum volgend Apple-evenement

“Het speciale evenement is op dinsdag 20 april in Apple Park in Cupertino, CA. Alle details vind je op Apple.com”, antwoordt Siri als je haar vraagt wanneer de volgende Apple-lancering zal zijn. Als de stemassistent gelijk heeft zou het nieuws later vandaag officieel moeten worden gemaakt, aangezien Apple zijn evenementen normaal een week op voorhand aankondigt met uitnodigingen.

Toch zijn experts er niet volledig van overtuigd dat het antwoord van Siri correct is. Het evenement zou plaatsvinden op een fysieke locatie namelijk in Cupertino in Californië. Experts gaan er eerder van uit dat Apple bij een volgende lancering opnieuw gebruik maakt van een vooraf opgenomen online-evenement. Ook zou er al een ander bevestigd evenement op de planning staan in juni.

Geruchten

Siri’s antwoord geeft verder geen details over wat Apple van plan is om te lanceren in de toekomst. Recente geruchten wijzen wel op de lancering van nieuwe iPad Pro-modellen met onder meer een miniled-scherm en verbeterde processors. Ook zouden de langverwachte AirTags voorgesteld worden. Dat zijn kleine trackers die je aan je sleutel of portemonnee kunt vastmaken. Via de Find My-software van Apple kan je dan eenvoudig de locatie van je waardevolste bezittingen terugvinden.

