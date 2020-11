Oostenrijkse privacyactivist richt vizier nu op Apple

Noyb ("none of your business"), zo heet de groep die werd opgericht door Schrems, beschuldigt Apple ervan dat er op zijn smartphones zogenoemde trackers staan die het gedrag van de gebruikers en hun consumptiepatronen bijhoudt, zonder dat zij daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

Max Schrems raakte bekend toen hij als rechtenstudent de sociaalnetwerksite Facebook aanklaagde in verband met het doorgeven van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. Het Europees Hof van Justitie verklaarde in 2015 de beschermingsregeling voor die gegevensoverdracht (Safe Harbour), die de Commissie met de VS had uitgewerkt, ongeldig. De opvolger ervan (Privacy SHield) werd in juli dit jaar vernietigd. Sinds september mag Facebook voorlopig geen Europese gebruikersdata meer naar de VS sturen.