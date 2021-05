Ook Apple zal muziek in cd-kwaliteit streamen, maar zelfs de eigen duurste AirPods kunnen technisch niet volgen

Het grote nadeel van muziek beluisteren via streaming is het inboeten aan audiokwaliteit door het comprimeren van de bestandsformaten. De meeste streamingdiensten bieden daarom nu ook lossless audio aan - zeg maar cd-kwaliteit ‘ondanks’ het comprimeren - zij het tegen een meerprijs. Apple springt volgende maand eveneens op die trein en de klant moet daar zelfs niet extra voor betalen. Maar... op het moment van de uitrol zal geen enkel AirPods-model de hoogste audiokwaliteit kunnen weergeven. Van de gewone AirPods over de AirPods Pro tot de AirPods Max, geen van allen kunnen de nieuwe functie technisch ondersteunen.

Voor de AirPods en AirPods Pro is het maar logisch dat audio zonder kwaliteitsverlies niet als dusdanig kan worden afgespeeld, omdat die enkel draadloos werken en met ondersteuning van de AAC-codec via Bluetooth. Dat is behoorlijke kwaliteit, maar toch nog ver verwijderd van CD-kwaliteit of muziek met hoge resolutie (in ALAC-formaat). Apple zal dan ook Sony met hun draadloze LDAC-technologie achterna moeten en iets soortgelijks moeten ontwikkelen, als het de hoogste audiokwaliteit wil halen via de AirPods. Anders zal het signaal over wifi in plaats van over Bluetooth moeten gaan, maar ook dat is momenteel nog niet aan de orde.

Volledig scherm Een man luistert naar muziek met de AirPods Max. © Apple

Een serieuzere streep door de rekening is het voor wie maar liefst 629 euro heeft neergeteld voor de AirPods Max. Deze premium hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking laat weliswaar beluistering toe via een kabel aangesloten op een toestel dat audio van Apple Music zonder kwaliteitsverlies kan streamen, maar zelfs dát brengt geen soelaas, omdat dit voorlopig enkel analoog en dus niet digitaal kan. Aan The Verge legde Apple uit dat in zo’n geval de 24-bit/48 kHz-muziek wordt geconverteerd naar een analoog signaal, dat vervolgens opnieuw gedigitaliseerd wordt naar 24-bit/48 kHz. Dat is de reden waarom het strikt genomen niet om lossless audio gaat: het herwerkte geluid komt niet volledig overeen met het originele.

Neemt niet weg dat, volgens The Verge, de muzikale ervaring nog altijd “exceptioneel” zal zijn, “zelfs met AAC via Bluetooth”, en “mogelijk nog rijker wordt door in te pluggen”. Maar het blijft sneu dat andere high-end hoofdtelefoons die digitale audio in de hoogste kwaliteit wél ondersteunen als ze ingeplugd zijn, bijvoorbeeld via USB-C.

Samen met lossless audio lanceert Apple in juni ook nog de optie om via Apple Music ruimtelijk geluid in Dolby Atmos te horen. Dat zal wél mogelijk zijn op alle modellen van de AirPods en die van de HomePod, net als via de ingebouwde luidsprekers van de iPhone, iPad en Mac.

Volledig scherm De AirPods Pro. © Apple