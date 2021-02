Nieuwe MacBook Pro krijgt weer SD-kaartlezer en HDMI-poort

Europese groepsvor­de­ring van ook Test Aankoop tegen Apple: “iPhones bewust trager gemaakt”

2 december De Europese consumentenorganisatie Euroconsumers, waartoe ook Test Aankoop behoort, klaagt Apple aan voor ongeveer 180 miljoen euro in vier Europese landen. Woensdag wordt in België en in Spanje een groepsvordering ingediend, zegt Test Aankoop, de volgende weken gebeurt hetzelfde in Italië en Portugal. Het Amerikaanse technologiebedrijf zou opzettelijk de prestaties van de batterijen van oudere iPhone 6-modellen hebben vertraagd door middel van software-updates. Dit om gebruikers te verleiden een nieuwe iPhone te kopen.