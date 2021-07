Musk noemt provisie voor Apple in App Store “internetbelasting”

Chiptekor­ten treffen Apple nauwelijks

27 juli Techbedrijf Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een derde meer omzet geboekt dan vorig jaar in dezelfde periode. Nog nooit verkocht het bedrijf voor meer dan 81,4 miljard dollar (zo'n 68,8 miljard euro) aan producten en diensten in de periode april, mei en juni. Dat was mede te danken aan het feit dat het bedrijf weinig last had van chiptekorten.