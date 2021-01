Meer dan 1 miljard iPhones in gebruik na recordkwartaal van Apple door sterke vraag naar nieuwe iPhone

De omzet van Apple in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 111,4 miljard dollar (92 miljard euro). De nettowinst bedroeg 28,7 miljard dollar (23,7 milard euro) in het kwartaal, eveneens een record. Een jaar eerder werd een totale omzet behaald van bijna 92 miljard dollar (76 miljard euro), met een winst van 22,2 miljard dollar (18,3 miljard euro).



Volgens Apple liep met name in China de verkoop goed, met een plus van 57 procent. De verkoop buiten de VS was goed voor 64 procent van de inkomsten in de afgelopen periode.