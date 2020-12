Man laat iPhone 6s vanop 610 meter uit vliegtuig vallen en toestel blijkt nog te werken

Een mens is al bang dat hij zijn smartphone gewoon op de begane grond uit zijn handen laat vallen, maar wat dan als je 610 meter hoog in een vliegtuig zit en je plots je toestel door het raampje lost? Het overkwam een Braziliaanse documentairemaker met zijn iPhone 6s. Maar niet alleen overleefde de iPhone de duikvlucht, de camera had alles ook nog eens netjes opgenomen op video.

De Braziliaanse documentairemaker Ernesto Galiotto vloog voor een van zijn projecten over het strand van Cabo Frio in Rio de Janeiro. Hij wil door een raampje van het vliegtuig beelden schieten met zijn iPhone 6s, die hij met één hand vasthoudt. De hevige wind zorgt ervoor dat Galiotto het toestel moet lossen. In vrije val blijft de iPhone wel filmen.

Dat weet Galiotto met zekerheid omdat hij zijn smartphone terugvond, met dank aan de Find My iPhone-app. Galiotto’s toestel bleek nog altijd aan te staan en was op het strand terechtgekomen. De iPhone, enkel beschermd door een hoesje en een screenprotector, was zo goed als intact.

Vorig jaar had een fotograaf al eens hetzelfde voor tijdens een vlucht over Zuid-IJsland. Ook hij liet zijn toestel - eveneens een iPhone 6s - vallen en kon hem dertien maanden later alsnog recupereren.

