KIJK. Man gered door iPhone 14 na zwaar ongeluk: recente technologie verzendt locatie van autowrak naar hulpdiensten

Ap­ple-baas stelt Elon Musk gerust: “Geen plannen om Twitter uit app-store te verwijde­ren”

Elon Musk is op het hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Californië ontvangen door CEO Tim Cook. Dat meldt de Twitterbaas zelf in een twitterbericht. Cook stelde Musk gerust over het “misverstand” dat Apple Twitter zou willen verwijderen uit de app store. Maandag had Musk nog getweet dat het techbedrijf daarmee dreigde.