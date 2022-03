KIJK LIVE. Apple toont nieuwe iPhone SE op eerste Apple-event van 2022

Apple op laatste handelsdag 2021 bijna 3.000 miljard dollar waard

Het is op de laatste handelsdag van het jaar op Wall Street vooral de vraag of Apple als eerste bedrijf ooit een marktwaarde van 3.000 miljard dollar bereikt (omgerekend 2.645 miljard euro). Apple is er inmiddels heel dicht bij in de buurt. Voor de mijlpaal moet de waarde van het aandeel nog met ruim 2 procent stijgen. Dat gebeurde vrijdag bij opening van de beurzen in New York nog niet. Na enkele handelsminuten noteerde Apple 0,2 procent in de plus.

31 december