KIJK. Apple stelt eerste echte nieuwigheid in tien jaar voor met VR-bril: “Revolutionair” én peperduur

Vanavond vond de Worldwide Developer Conference (WWDC), de jaarlijkse hoogmis voor Apple-fanaten, plaats. Het was een goedgevulde persconferentie waarin verschillende updates en verbeteringen werden aangekondigd. Het grootste nieuws was zonder twijfel de lancering van Apple’s eerste VR-bril: de ‘Vision Pro’. Een overzicht van alle nieuwigheden.

KIJK. Apple kondigt langverwachte ‘mixed reality’-bril aan: de ‘Vision Pro’

MacBook Air met groter scherm

Zoals voorspeld heeft Apple een MacBook Air met een scherm van 15 inch aangekondigd. Tot nu toe produceerde Apple enkel MacBook Airs met een 13,3 of 13,6 inch scherm. De 15-inch MacBook Air is vanaf vandaag te bestellen en is vanaf dinsdag 13 juni verkrijgbaar. Apple-fans moeten er wel iets voor over hebben: zo start de prijs voor de laptop vanaf 1.599 euro.

De MacBook Air heeft een op maat gemaakte, “razensnelle” M2-processor. Volgens Apple is de nieuwe MacBook Air met slechts 11,5 mm de dunste laptop ter wereld. Hij weegt amper 1,5 kilogram. De nieuwe MacBook Air heeft een batterij die 18 uur lang meegaat. Het toestel zou ook twaalf keer sneller zijn dan zijn voorgangers.

Volledig scherm De nieuwe MacBook Air met een 15 inch scherm. © Apple

Updates in iOS 17 voor iPhone

Apple komt met verschillende updates in iOS 17, de nieuwste versie van het besturingssysteem van de iPhone. Apple-gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld kiezen welke beller-ID er op iPhones van anderen verschijnt.

Ook FaceTime en Berichten krijgen een update. Zo is er een nieuwe functie die voicemails kan transcriberen. FaceTime ondersteunt nu berichten met geluid en video. Als je iemand belt die niet beschikbaar is, kun je voortaan een bericht delen dat die persoon later kan bekijken of beluisteren. Gebruikers zullen ook meer informatie kunnen delen met contactpersonen, zoals hun batterijpercentage.

Er komt zoals verwacht ook een nieuwe app om een dagboek bij te houden. Als gebruikers bijvoorbeeld op reis gaan, kan de Dagboek-app voorstellen dat ze hun locaties, foto’s en de muziek waar ze naar luisterden in de app plaatsen. De app kan ook schrijfopdrachten geven om gebruikers aan te moedigen notities te maken over hun ervaringen.

Met de Stand-by-functie kunnen gebruikers bovendien informatie blijven zien als hun iPhone aan de oplader ligt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met de nieuwe NameDrop-tool krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun contactgegevens te delen door twee iPhones dicht bij elkaar te houden. Daarnaast zal er een Check in-functie komen, waarmee gebruikers familieleden of vrienden kunnen laten weten dat ze veilig zijn thuisgekomen.

Het zal een opluchting zijn voor veel gebruikers voor de iPhone: ook de autocorrectie-functie wordt verbeterd. Gebruikers hadden regelmatig last van een overijverige autocorrectie, die bepaalde woorden niet herkende en automatisch verving door ‘logische’ andere woorden, waardoor de betekenis van een zin compleet veranderde. Zo werd het in het Engels het scheldwoord ‘f*cking’ (bijvoeglijk naamwoord ‘klote’) automatisch veranderd in ‘ducking’ (het werkwoord ‘duiken’). Dat is verleden tijd, belooft Apple. Voortaan zal de telefoon het ‘nieuwe’ woord dat wordt getypt, leren herkennen.

Nieuw toegangsscherm voor iPad

Het vernieuwde iPadOS 17-systeem maakt de iPad volgens Apple “nog persoonlijker en veelzijdiger”. Maar wat verandert er specifiek? Gebruikers mogen een nieuw ontworpen toegangsscherm en interactieve widgets verwachten, alsook slimme nieuwe features in pdf-documenten en Notities, updates van Berichten, FaceTime en Safari, en een nieuwe Gezondheid-app.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AirPods met aangepaste ruisonderdrukking

Daarnaast krijgen de AirPods van Apple een update. Zo komt er een nieuwe functie die het niveau van ruisonderdrukking automatisch aanpast aan de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt. Op die manier zal de gebruiker niet langer last hebben van afleidende geluiden.

Volledig scherm AirPods Pro van Apple. © AFP

Nieuw widget-systeem voor Apple Watch

Bij de Apple Watch heeft Apple zoals voorspeld een nieuw systeem voor widgets gelanceerd. Daarmee kunnen gebruikers informatie bekijken zonder de app te moeten openen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het weer of afspraken die in je agenda staan.

Ook het design van de Apple Watch zal er anders uitzien. Bovendien krijgen de wandel-, fiets- en mindfulness-apps een update.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Apple ‘Vision Pro’-bril

“Save the best for last”, dachten ze bij Apple. Zoals analisten al langer verwachtten, heeft de techgigant nu eindelijk de ‘Vision Pro’ aangekondigd, hun allereerste ‘mixed reality’-bril. Het toestel is een mix van ‘virtual reality’ (VR) en ‘augmented reality’ (AR). Zo stelt de bril gebruikers in staat om Apple-apps voor zich geprojecteerd te zien. Gebruikers zullen zich met de bril in parallelle werelden, zoals games of videoconferenties, kunnen begeven, en met een knop het scherm kunnen aanpassen van verhoogde realiteit naar virtuele realiteit.”

“Digitale content mengen met de echte wereld gaat toelaten om nieuwe ervaringen te creëren, zoals we die nog nooit gezien hebben”, zei Apple-CEO Tim Cook over “dit nieuw revolutionair product”.

Aan de bril hangt overigens wel een fors prijskaartje: in een persbericht stelt het bedrijf uit Californië dat de bril in de VS vanaf 3.499 dollar (3.266 euro)verkocht zal worden. Wat de Vision Pro in ons land gaat kosten, is nog niet bekend.

Anders dan gelijkaardige modellen, zoals de Quest van Facebook-moeder Meta of Vive van HTC zal de Applebril niet draadloos zijn.

KIJK. Apple kondigt ‘mixed reality’-bril aan: de ‘Vision Pro’