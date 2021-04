iPhone-spel voor kinderen blijkt geheim casino te zijn

Het ging om de game ‘Jungle Runner 2k21'. Een op het eerste zicht onschuldig spelletje waarmee je met een schattig aapje door een jungle rent en bananen kan vangen. Maar als je een VPN-verbinding gebruikte en deed alsof je je in een ander land bevond, veranderde de game in een goksite, zo ontdekte app-specialist Kosta Eleftheriou. Hij ontdekte verschillende versies van het spelletje in landen zoals Turkije en Kazachstan.

‘Jungle Runner 2k21' was trouwens niet de enige game die getransformeerd kon worden tot gokhol. Ook het denkspelletje ‘Magical Forest - Puzzle’, van dezelfde ontwikkelaar als het junglespel, was een dekmantel voor een casino. Bovendien zou, volgens beoordelingen op de goksite, de verdiende winst niet eerlijk worden uitgekeerd.

Veiligheid

Gok-apps zijn dan wel toegestaan in landen waar online gokken legaal is, maar de gokfuncties in de game omzeilden wel het betaalsysteem van Apple. Dat werd redelijk simpel gedaan, door de VPN-verbinding. Met een Amerikaanse internetverbinding was er immers geen spoor van de casino-functies, en Apple keurt de apps alleen in de Verenigde Staten.