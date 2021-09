IPhone 13 wordt vanavond voorgesteld: tot 1 terabyte opslag en satellietverbinding op komst?

Om 19 uur is het weer tijd voor het herfstevent van Apple. Traditioneel worden dan de nieuwe iPhones voorgesteld, versie 13 intussen. Voor het eerst zouden de iPhone 13 Pro en Pro Max tot 1 terabyte opslag krijgen. Bij de andere vernieuwde modellen verdwijnt de opslagcapaciteit van 64GB. Dat voorspelt analist Ming-Chi Kuo, die eerder al opperde dat de iPhone 13 mogelijk ook satellietverbindingen zou ondersteunen . Speculaties genoeg, maar vanavond zit u via onze livestream op de eerste rij om alle nieuwigheden te ontdekken.

De iPhone 13 Pro (6,1 inch) en Pro Max (6,7 inch) zullen volgens Kuo beschikbaar zijn met een opslagruimte van 1TB. Dat is een primeur voor Apple. Naar verwachting zullen er nog twee andere modellen worden voorgesteld: de ‘gewone’ iPhone 13 (6,1 inch) en de iPhone 13 mini (5,4 inch). De vermoedelijke configuraties daarvan zijn: 128GB, 256GB en 512GB. Dat betekent dat Apple afstapt van de basisopslagcapaciteit van 64GB.

De nieuwe toestellen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet alleen uitgerust worden met een snellere processor (A15-chip), maar ook met verbeterde camera’s. Inclusief een ‘portretvideofunctie’, die toelaat het scherptediepte-effect van een video aan te passen, en een ‘astrofotografiefunctie’ om mooiere foto’s van het heelal te kunnen maken. De breedhoeklens en de optische zoom voor video-opnames worden eveneens verbeterd.

120Hz

Het scherm van de nieuwe iPhones Pro zou er een van 120Hz zijn, wat betekent dat het beeld 120 keer per seconde wordt vernieuwd. Nu is dat de helft. Verder zou de ‘notch’, de inkeping bovenaan die noodzakelijk is voor technologische snufjes zoals Face ID, kleiner worden.

En dan de meest opvallende potentiële nieuwigheid: de ondersteuning voor satellietverbinding. De betrouwbare analist Ming-Chi Kuo maakte daar al gewag van. Volgens Bloomberg is het mogelijk dat die functionaliteit technisch wel degelijk al in de hardware van de iPhone 13 verwerkt is, maar moeten we de software daarvoor alleszins dit jaar nog niet verwachten. Het gaat overigens ook niet om échte satelliettelefoons, waarmee je zomaar naar iedereen zou kunnen bellen vanop een locatie waar je geen andere netwerkverbinding hebt. Je zou, zo schrijft Blooomberg, enkel noodberichten en SOS-signalen kunnen uitsturen vanop zo’n locatie.

Andere producten

Het gerucht doet de ronde dat de Apple Watch 7 een snellere processor (S7) zal krijgen en - in tegenstelling tot de iPhones - ook een nieuw design. Er is sprake van een groter en vlakker scherm, meer in lijn met dat van de iPhone en iPad. Het schermpje zal op zich maar 1 mm groter worden, maar tegelijk worden de randen verkleind en de resolutie verhoogd. Nieuwe watchfaces en bandjes zouden ook op stapel staan.

Nieuwe AirPods kunnen we ook verwachten. Ze zullen meer op de AirPods Pro lijken. Daarmee zijn de AirPods nog maar aan de derde update - en de grootste - toe sinds hun lancering in 2016.

Tweede event

Apple zal - volgens Bloomberg later deze herfst - verder nog de nieuwe iPad mini voorstellen, met een groter scherm en kleinere randen. De instapversie van de gewone iPad - de negende generatie - zou dan weer dunner én sneller worden.

En, eveneens later dit jaar, zal de techgigant uit Cupertino vermoedelijk de nieuwe MacBooks Pro van 14 en 16 inch aankondigen. Die zouden worden uitgerust met de M1-chip van Apple zelf, met mini-LED-schermen en met de Magsafe-oplader. En: geen Touch Bar meer.

De voorstelling van de nieuwe iPhone is live te volgen bij HLN LIVE om 19.00 uur.

