iPhone 13 krijgt volgens analisten voor het eerst versie met 1 TB geheugen

Een terabyte spreekt tot de verbeelding en staat in principe gelijk met 1.000 gigabyte, of 1 miljoen megabyte. In technologische termen gaat het om het dubbele van 512 GB of 1.024 GB. Een opslagruimte van 1 TB heeft plaats voor ruim 250.000 foto’s genomen met een 12 MB-camera op. Of nog: voor grofweg 500 uren aan HD-video’s, 250 films, 200.000 mp3-liedjes of 6,5 miljoen pdf-documenten.