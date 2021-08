iPhone 13 krijgt satellietverbinding, volgens bekende analist Kuo

Kuo denkt dat iPhonegebruikers in de toekomst zullen kunnen bellen en sms’en, zelfs al hebben ze op dat moment geen toegang tot een 4G/5G-netwerk noch tot wifi. De verbinding zou dan tot stand komen via zogenaamde LEO-satellieten. LEO staat voor ‘low earth orbit’ of lage baan om de aarde. Satellieten in een LEO zweven tussen ruwweg 350 en 1.400 km boven het aardoppervlak. Onder meer het huidige Internationaal ruimtestation ISS bevindt zich in een LEO.

De iPhone 13, zo speculeert de bekende analist Kuo, zal een Qualcomm X60 baseband modemchip krijgen die communicatie via satellieten ondersteunt. Of de satellietverbinding alleen met het eigen iMessage en FaceTime zal werken dan wel dat Apple satellietcommunicatie ook zal kunnen doorseinen naar klassieke zendmasten, dat is niet bekend. Ook heeft Kuo geen informatie over wat zo’n satellietverbinding mag kosten. Zal het gratis worden aangeboden, zoals gps, of zal de gebruiker in de buidel moeten tasten? De tweede optie lijkt alvast een pak waarschijnlijker.