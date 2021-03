iPhone 13 krijgt een betere batterij dan de iPhone 12, volgens bekende analist

iPhone 13 krijgt volgens analisten voor het eerst versie met 1 TB opslag

1 maart De nieuwe iPhone, gemakshalve de iPhone 13, zal mogelijk voor het eerst in de geschiedenis van het toestel de optie van 1 terabyte aan opslagruimte meekrijgen, zo vermoeden analisten. Daar kan je vlotjes 250.000 foto’s of 500 uren aan video’s in HD-kwaliteit op kwijt. De maximumcapaciteit van de huidige iPhone 12 bedraagt de helft, of 512 GB. Concurrent Samsung biedt de klant al bijna twee jaar de mogelijkheid om een Galaxy aan te schaffen met 1 TB opslag.