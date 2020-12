“Grote leverancier Apple gebruikt dwangarbeid van Oeigoeren”

Lens Technology, een leverancier van Apple die het glas voor iPhones produceert, zet in zijn fabrieken dwangarbeiders in. Het gaat om Oeigoeren, een moslimminderheid in China. Dat bericht de Washington Post op basis van een rapport van Tech Transparency Project, een ngo die grote technologiebedrijven transparanter wil maken en aansprakelijk wil houden.

Lens Technology is een van de oudste en meeste gekende leveranciers van Apple, maar telt onder andere ook Amazon en Tesla onder zijn klanten. Uit documenten die Tech Transparency Project in handen kreeg, blijkt nu dat duizenden Oeigoeren uit de Chinese autonome regio Xinjiang gedwongen bij het bedrijf aan de slag gingen.

Lens Technology, dat 100.000 werknemers tewerkstelt, is overigens niet de enige Apple-leverancier die gelinkt wordt aan dwangarbeid. De Washington Post meldt dat mensenrechtenorganisaties al minstens vijf bedrijven hebben geïdentificeerd die gebruik zouden maken van dwangarbeid van Oeigoeren en producten leveren aan Apple.

“Ons onderzoek toont dat Apple’s gebruik van dwangarbeid in zijn toeleveringsketen veel verder reikt dan wat het bedrijf heeft toegegeven”, zegt Katie Paul, directeur van het Tech Transparency Project.

Volledig scherm Arbeiders aan de omheiging van een detentiecentrum voor Oeigoeren in Xinjiang. © REUTERS

Bewijzen online

“Apple beweert dat het extreme maatregelen neemt om dergelijke problemen op te sporen in zijn toeleveringsketen, maar het bewijs dat we vonden was openlijk beschikbaar op het internet”, aldus Paul. Het gaat onder andere om krantenartikels en propagandavideo’s over Oeigoeren die vanuit Xinjiang werden overgebracht naar fabrieken van Lens Technology. Volgens onderzoekers worden veel artikels echter snel weer offline gehaald voor ze ontdekt worden door mensenrechtenorganisaties.

Daarnaast kreeg de ngo ook een memo in handen van de overheid van Turpan, een prefectuur in Xinjiang. De memo dateert uit 2018 kondigde aan dat de overheid van plan was om 1000 arbeiders over te brengen naar Lens Technology. De memo roept gemeenten op om promotie te maken voor het plan en zo vrijwilligers te rekruteren. Wie een job wil, moet eerst een “politieke doorlichting” doorstaan, zo meldt de memo, en informatie over de arbeiders zal doorgestuurd worden naar het Integrated Joint Operations Platform (IJOP), een Chinese database voor massasurveillance. Volgens Human Rights Watch gebruiken de autoriteiten die informatie om te bepalen of de Oeigoeren naar detentiecentra moeten gestuurd worden.

In de regio Xinjiang heeft de Chinese overheid al meer dan een miljoen moslims in concentratiekampen geplaatst of gedwongen om aan de slag te gaan in fabrieken. De Oeigoeren worden daarvoor onder dwang overgebracht naar andere Chinese regio’s. Of de arbeiders betaald worden, is onduidelijk.

Keuze tussen concentratiekamp en fabriek

Sommige Oeigoeren vertelden aan mensenrechtenorganisaties dat ze de keuze kregen tussen tewerkstelling in een verafgelegen fabriek, of een detentiecentrum. Maar zelfs indien ze kozen voor de fabrieksoptie, werden ze ondergebracht op zwaarbewaakte campussen waar ze maar zelden de toestemming kregen om te vertrekken. ‘s Avonds, wanneer hun shift erop zit, werden ze verplicht om lessen te nemen in communistische propaganda.

Officieel ontkent de Chinese overheid dat er in het land gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid en ze beweert dat de arbeiders naar andere delen van het land worden overgebracht om de armoede in de regio te verlichten. De autoriteiten staan echter niet toe dat mensenrechtenorganisaties het land binnenkomen om arbeiders te interviewen of de werkomstandigheden te observeren.

Apple ontkent

Josh Rosenstock, woordvoerder bij Apple, ontkent dat Lens Technology gebruik maakt van dwangarbeid. Hij beweert dat Apple zich er eerder dit jaar van heeft vergewist dat geen enkele leverancier Oeigoeren inzet die worden overgebracht uit Xinjiang.“Apple heeft een nultolerantie voor dwangarbeid”, aldus de woordvoerder, die beweert dat er bij elke leverancier audits worden uitgevoerd waarbij er wordt gezocht naar tekenen van dwangarbeid.

Bovendien hebben Apple en een rist andere bedrijven lobbyisten ingeschakeld die moeten helpen vermijden dat het Amerikaans Congres wetgeving invoert die Amerikaanse bedrijven aansprakelijk zal houden voor het gebruik van dwangarbeid door hun leveranciers. Congresmedewerkers stellen dat de lobbyisten de wetgeving proberen af te zwakken.

Het is niet de eerste keer dat Apple onder vuur ligt voor de werkomstandigheden bij hun leveranciers, vooral China. In het zuiden van India protesteerden duizenden arbeiders eerder deze maand tegen de werkomstandigheden bij leverancier Wistron. Volgens Rosenstock is er een proeftijd ingesteld voor Wistron.