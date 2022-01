Gloednieuw ontwerp voor iPhone 14 en MacBook Air, nieuwe AirPods Pro en ook VR-bril: dit mogen we verwachten van Apple in 2022

iHLNEen nieuw jaar, een nieuwe iPhone. Op die iPhone 14 met een nog kleinere uitsparing voor de selfiecamera is het wel wachten tot de herfst. Dit jaar kunnen we ook uitkijken naar AirPods Pro met ondersteuning voor ‘lossless audio’, nieuwe Mac-computers voor professionelen met Apple-chips in, een MacBook Air met opgefrist uiterlijk en mogelijks ook de al fel besproken Apple VR-bril.

De immer betrouwbare Apple-journalist van persagentschap Bloomberg Mark Gurman kwam dit weekend naar buiten met een reeks lekken over wat de techgigant in petto heeft voor dit jaar. Uiteraard is niets definitief tot Tim Cook en de zijnen de producten officieel voorstellen, maar de voorspellingen ogen plausibel.

Volledig scherm De iPhone 13 Pro in een Apple Store. © Apple

• Nieuwe iPhones. Dit jaar kunnen we nog eens een iPhone SE verwachten. Deze nieuwste telg in de reeks goedkopere Apple-smartphones is te verwachten in de eerste helft van het jaar. Ondersteuning voor 5G-internet zou van de partij moeten zijn. De iPhone 14 is voor in de herfst en krijgt naar verluidt een nieuw ontwerp. Zo zou de uitsparing voor de selfiecamera drastisch kleiner worden gemaakt tot een zogenaamde ‘hole-punch’. Dat zie je wel vaker bij smartphones van bijvoorbeeld Samsung. Hoe de gezichtsherkenning Face ID dan zal werken, is een vraagteken.

• Opgefriste MacBook Air. In november 2020 kregen we de Apple-processoren te zien. De MacBook Air was één van de eerste die gebruikmaakt van de Apple M1. Aan het ontwerp van die laptop werd toen echter niet gesleuteld. Enkele maanden na die persconferentie waren er al meteen geruchten over een MacBook Air met een geheel nieuw ontwerp. Gurman verwacht dit jaar de grootste verandering qua uiterlijk in de geschiedenis van de Air. Klinkt logisch, want de MacBook Pro kreeg vorig jaar een grondige opfrisbeurt.

• Nieuwe Apple Watches. Naast de jaarlijkse update in de vorm van de Apple Watch Series 8, kunnen we ons volgens Gurman ook verwachten aan een nieuw goedkoper SE-model. Daarnaast verwacht hij nog steeds een stevigere versie van de Apple Watch die gebruikt kan worden voor extreme sporten. Dat schreef hij ook in juni vorig jaar al. De Apple Watch van 2021 was al een pak steviger, met onder andere een dikker en barstbestendig scherm.

Volledig scherm De iMac die in april vorig jaar werd voorgesteld. © Apple

• Laatste hand aan overgang naar Apple-chips. Sinds eind 2020 zweert Apple stap per stap de processoren van fabrikant Intel af. In de plaats daarvan krijgen de computers en laptops zelf ontworpen chips. Na de MacBooks, Mac Mini en iMac zijn volgens Gurman dit jaar de desktopcomputer Mac Pro en de krachtige all-in-one iMac Pro aan de beurt. De Mac Mini wordt ook opgefrist met een compacter ontwerp. De Bloomberg-journalist verwacht dat de overgang van Intel naar eigen chips tegen juni afgerond is.

• De virtual reality-bril. Krijgen we dit jaar eindelijk de VR-bril van Apple te zien? De kans lijkt groot, maar het blijft onzeker. Het techbedrijf stelde namelijk de lancering al enkele keren uit. De headset moet een eerste stap zijn in de productcategorie die momenteel nagenoeg gedomineerd wordt door de Oculus van Facebook-moederbedrijf Meta. De virtual reality-bril moet in staat zijn een volledige 3D-wereld te genereren om onder andere in te gamen of videobellen. Mogelijks zou het ook 3D-elementen kunnen tonen in de ‘echte’ wereld. Dat noemt men dan augmented reality of AR. Dit alles voor een stevig prijskaartje, tot potentieel 900 dollar.

AirPods Pro 2 met audio zonder kwaliteitsverlies

Volledig scherm De derde generatie van de AirPods werd in oktober vorig jaar voorgesteld en toonde veel gelijkenissen met de oudere AirPods Pro uit 2019. © Apple

Ook de bekende analist Ming-Chi Kuo begon het jaar met verse voorspellingen, schrijven MacRumors en 9to5Mac. De nieuwe AirPods Pro moeten volgens hem ondersteuning krijgen voor Apple Lossless (ALAC). Dat is een standaard waarmee audio zonder kwaliteitsverlies kan worden afgespeeld. Geen enkele van de huidige draadloze oortjes en hoofdtelefoons van Apple ondersteunt dat. Nochtans maakt de catalogus van muziekapp Apple Music gebruik van de ALAC-standaard. Het techbedrijf zet al een tijdje in op muziek streamen aan hoge kwaliteit, zonder dat alle eigen producten er de vruchten van plukken.

Volgens Ming-Chi Kuo zou het doosje van de Apple AirPods Pro 2 ook zelf geluid kunnen maken. Dit moet het gemakkelijker maken om het terug te vinden. Via de Zoek Mijn-app kan je je iPhone een geluid laten maken om die terug te vinden. Draadloze oortjes van Apple kunnen dat tot nu toe nog niet.