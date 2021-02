Gerucht: volgende iPhone krijgt always-on-functie en aantal andere nieuwe features

Het zogeheten ‘LTPO-scherm’ van de volgende iPhone brengt volgens de video twee vernieuwingen; met de always-on-functie laat het scherm altijd de tijd en accustatus zien, terwijl notificaties bij binnenkomst even oplichten. Always-on is een functie die op andere telefoons al jaren te vinden is, maar iOS ondersteunde dat tot nu toe niet. Ook heeft het scherm voor het eerst een verversingssnelheid van 120 hz, waardoor het gebruiken van de telefoon een stuk soepeler aanvoelt.