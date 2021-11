Geen iPhone mini meer, mogelijk verdwijnt ook de notch, en nog andere geruchten over de iPhone 14

De iPhone 13 is amper uit en het gonst al volop van geruchten over de iPhone 14. Die zou traditioneel volgend jaar in september worden voorgesteld. De opvallendste voorspellingen zijn dat de inkeping in het scherm (de fameuze ‘notch’) mogelijk verdwijnt en dat er geen iPhone 14 mini met een scherm van 5,4 inch meer zou komen. Dat betekent dat de huidige iPhone 13 mini het laatste kleine model van Apples smartphone wordt, want ook de iPhone SE zou doorgroeien naar 6,1 inch-scherm.

De iPhone 14 zou grotere veranderingen ondergaan dan de in september voorgestelde iPhone 13 die nu in de winkels ligt. Geruchten hebben het over het verdwijnen van de notch, het mogelijk invoeren van de vingerafdruklezer onder het scherm, een krachtige 4nm-processor en mogelijk een model zonder poorten. Waar het meest consensus over bestaat bij de Apple-watchers is dat de iPhone mini wordt vervangen door een grotere versie dan de ‘gewone’ iPhone. Zo zou er volgend jaar naast de iPhone 14 van 6,1 inch ook een iPhone 14 Max van 6,7 inch kunnen liggen in de winkelrekken.

Apple introduceerde de iPhone 12 mini in 2020. De verkoopcijfers sloegen tegen, maar de techgigant uit Cupertino besloot toch om dit jaar opnieuw een mini-versie van de iPhone 13 te lanceren. Voor volgend jaar wordt alsnog de schrapping van de iPhone mini verwacht. Apple zou net gaan voor een grotere versie dan het standaardscherm van 6,1 inch, een iPhone 14 Plus of Max. Er zouden dus twee modellen van de iPhone 14 met een gewoon scherm en twee met een groter scherm in de pijplijn zitten.

Volgens analist Jon Prosser zou het design van de iPhone 14 een kruising worden van dat van de iPhone 12 en dat van de iPhone 4. Vlakke randen dus, waar mogelijk een muteknop en knoppen om het volume te regelen. Nog volgens Prosser zou de iPhone 14 ook de Lightning-poort behouden, ook al beweren sommigen dat er een model komt zonder poorten.

Verder is het niet uitgesloten dat de drie camera’s aan de achterkant helemaal verwerkt worden in het toestel en er dus niet meer een beetje zouden uitspringen.

Mark Gurman, Apple-specialist van Bloomberg, gaat uit van een “complete redesign” van de iPhone 14 met veel belangrijkere veranderingen ten opzichte van de iPhone 13. Het meest opvallende zou het definitieve einde van de notch zijn. Net zoals bij Android-toestellen zou de frontcamera dan ingewerkt worden in een gaatje in het scherm. De sensoren voor Face ID zouden eventueel onder het OLED-scherm verdwijnen, maar dat is lang niet vanzelfsprekend. Als het Apple zou lukken, is het waarschijnlijk eerder een functie voor de Pro-modellen.

Geen inkeping meer, dat zou inderdaad een verrassing zijn, omdat Apple de notch net nog introduceerde in de geprezen nieuwe MacBook Pro. Het was de iPhone X die de wereld in 2017 liet kennis maken met de beruchte inkeping in het scherm. De notch is sindsdien altijd onderwerp van discussie geweest.