Experts raden eigenaars van iPhone 8 en X aan nieuw model te kopen: “Update besturingssysteem zal niet beschikbaar zijn voor oudere modellen”

Gerucht: Apple brengt in 2024 nóg duurdere ‘iPhone Ultra’ uit

The sky is the limit. Na de forse prijsverhogingen vorig jaar zou Apple zinspelen op een iPhone die nóg duurder is dan de iPhone Pro Max. Die start momenteel aan 1.479 euro en kan tot 2.129 euro kosten als je één terabyte aan opslag wil. Volgens Mark Gurman van persagentschap Bloomberg zou de ‘iPhone Ultra’ nog meer moeten kosten en daar heeft Apple een goede reden voor.