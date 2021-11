Ex-medewerkster Apple verrast op TikTok met weinig bekende maar handige tips voor iPhone

Sabrina Badin stond in het verleden klanten bij met technische raad in de zogenaamde ‘Genius Bar’ in een Apple Store. Wat ze daar zelf opstak, geeft ze graag door aan haar TikTok-volgers.

Berichten selecteren

Als je een aantal e-mails tegelijkertijd wil verwijderen of verplaatsen, dan hoef je niet per se langs de bewerkknop rechtsboven te passeren om de berichten eerst een voor een te selecteren. Je kan ook gewoon met twee vingers op het scherm naar beneden scrollen om de berichten te selecteren. Dat werkt overigens ook voor de selectie van conversaties in de berichtenapp van Apple.

Video-opnames met achtergrondmuziek

Wie videobeelden wil schieten met de iPhone, weet dat de muziek die aan het spelen is op Spotify of Apple Music meteen stopt als de opname wordt gestart. Dat lijkt ook logisch in de meeste gevallen. Maar soms wil je net graag achtergrondmuziek bij je video-opname. En dat kán. Laat de muziek spelen en open de Camera-app. Ga niet naar video, maar druk op de witte fotoknop en sleep die naar rechts. De knop wordt rood en is klaar voor video-opname. Je start de opname door je vinger weer los te laten. De muziek blijft zo spelen op de achtergrond.

Zoekfunctie op webpagina

Nog altijd weinig bekend is de zoekfunctie die je in Safari kan inschakelen om een bepaald woord te zoeken op een bepaalde webpagina. Druk onderaan in het midden op de deelknop en kies dan 'Zoek op pagina’. Dit is het equivalent voor CTRL-F op een computer.

Verschillende apps selecteren

Om je beginscherm aan te passen, kan je verschillende apps tegelijkertijd selecteren om ze te verplaatsen. Blijf eerst drukken op een bepaalde app die je mee wenst te selecteren tot de icoontjes gaan ‘dansen’. Blijf de app vasthouden met je duim en selecteer de gewenste andere apps die je samen wil verplaatsen naar een ander scherm door ze gewoon met je andere duim aan te tikken.

Shazam in bedieningspaneel

Voor muziekliefhebbers die vaak Shazam gebruiken om de titel of de artiestennaam van een nummer op te zoeken, kan het handig zijn om Shazam in het bedieningspaneel te stoppen. Dat kan makkelijk via instellingen, bedieningspaneel en dan onderaan naar muziekherkenning scrollen en toevoegen met het plusje.

Livetekst in iOS 15

Deze nieuwigheid in iOS 15 maakt het mogelijk om tekst te scannen op een voorwerp en toevoegen aan een notitie. Zo kan je tekst op foto’s selecteren in de Foto’s-app en je iPhone zal die dan herkennen. Je kan ook via de Camera-app tekst op een poster of een ander fysiek voorwerp kopiëren en vervolgens plakken. Dit werkt eveneens met iPadOS 15 en macOS Monterey. Je vindt ‘livetekst’ in iOS15 onder ‘instellingen’, ‘algemeen’, ‘taal en regio’.