Eén op zeven mensen op aarde heeft iPhone: zo succesvol was afgelopen decennium voor Apple en zo kreeg Tim Cook het voor elkaar

“Mogelijk de meest succesvolle opvolging in de techwereld”, noemt het Britse zakenblad The Economist de carrière van Cook onomwonden. Meer nog, puur financieel deed hij zelfs beter dan zijn voorganger.

Toen hij Steve Jobs opvolgde, had Apple een marktwaarde van 349 miljard dollar. Vandaag is het bedrijf 2,5 biljoen waard of 2.500 miljard dollar, meer dan enig ander beursgenoteerd bedrijf ooit. De jaaromzet steeg van 108 miljard dollar in 2011 naar 274 miljard dollar vorig jaar en de nettowinst werd meer dan twee keer zo groot. Ze bedraagt nu 57 miljard dollar en maakt van Apple het meest winstgevende bedrijf ter wereld.

Magische recept

Het magische recept? Wel, dat bestond uit verschillende ingrediënten. Zo had Cook bijvoorbeeld door dat de digitalisatie van het leven door de smartphone gedreven werd. Hij pushte dan ook continu op het verbeteren van de iPhone. Vandaag is het toestel een echte supercomputer, waarvan er meer dan een miljard gebruikt worden over heel de wereld. Er is er één per zeven mensen op aarde.

Volledig scherm © AFP

Cook zag ook het potentieel van China voor de productie van zijn toestellen en als markt. En hij begreep het belang van de App Store om zijn bedrijf nog groter te maken. De ontwikkelaars trokken gebruikers aan en omgekeerd, waardoor het nu de belangrijkste digitale marktplaats is op basis van inkomsten. Er zitten intussen bijna twee miljoen apps op. Ook het milieu wordt niet vergeten: tegen 2030 wil het bedrijf CO2-neutraal zijn. Dat zal relatief weinig inspanning vragen en ligt vandaag de dag erg goed bij veel gebruikers.

Vraag

De vraag is wel of hij zijn succes het komende decennium zal kunnen volhouden. Het lijkt in elk geval een stuk moeilijker te worden, want heel wat van de globale tendensen die ervoor zorgden dat Apple tot mythische hoogten steeg, zijn intussen omgekeerd volgens The Economist.

Een eerste uitdaging wordt uitcijferen hoe het bedrijf snel verder kan groeien. Want hoe groter je wordt, hoe moeilijker dat is. De iPhone houdt voorlopig relatief stand met vorig jaar een verkoop van 200 miljoen exemplaren. Maar dat ligt wel al iets lager dan de 231 miljoen van 2015.

Volledig scherm © AFP

De nieuwe producten die Cook aan de iPhone koppelde, brengen wel extra inkomsten binnen. Vorig jaar werden 200 miljoen AirPods verkocht en 34 miljoen Apple Watches, waarmee hij de directe concurrentie uit het water blies. De Apple Store en Apple Music brachten de jongste vier kwartalen 65 miljard dollar in het laatje, een pak meer dan in 2011 (8 miljard). Op zeker moment zal Apple echter een nieuwe belangrijke innovatie moeten hebben van het kaliber van de iPhone. En het ziet er niet naar uit dat de iGlasses of iCar het zullen worden.

Blok aan het been

Eén van de troeven van de afgelopen jaren zou daarnaast kunnen veranderen in een blok aan het been: China. Daar worden de meeste Apple-producten geproduceerd en vele verkocht. Cook deed heel wat toegevingen aan de Chinese regering om dat zo te houden - zo verhuisde hij de datacentra van Chinese gebruikers naar China zodat de overheid ze kon controleren - maar de spanningen tussen China en het Westen lopen op. China heeft het ook steeds meer gemunt op de grote techbedrijven in het land. En Apple kan de volgende zijn.

Volledig scherm © AP

Ook de concurrentie ligt op de loer. Tot nog toe werd bedrijven zoals Apple, Amazon, Facebook en Microsoft niet veel in de weg gelegd. Meer nog, ze leken de handen in elkaar te slaan en concurrentie met elkaar op hun respectievelijke domeinen uit de weg te gaan. Dat zou wel eens kunnen veranderen.

In hun zoektocht naar groei zouden bedrijven op elkaars terrein kunnen komen. En regulators zouden de markt ook competitiever kunnen maken. Voorbeeld daarvan is de Digital Markets Act, die momenteel voorligt in de Europese Unie. Daardoor zou Apple niet langer de competitie kunnen beteugelen in de App Store. En de commissie die het bedrijf vraagt - tot 30 procent van de aankoopprijs van een app - zou omlaag moeten.