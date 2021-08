Door Steve Jobs gesigneerde Apple II-handleiding geveild voor 787.483 dollar

Apple lanceert iMac in zeven verschil­len­de kleuren: “De roaring twenties komen eraan, alles krijgt meer kleur”

21 april Giet er een kleurtje over en het verkoopt als zoetje broodjes. Dat is althans wat Apple van zijn nieuwe iMac verwacht. De nieuwe computer werd dinsdagavond voorgesteld en krijgt een groen, geel, oranje, roze, paars of blauw jasje voor wie wil. “Het Rijk der Vrijheid is in zicht en dat uit zich in veel kleur”, weten marketingspecialisten.