Deze week in 1976: Steve Jobs en Steve Wozniak richten Apple op, samen met ‘vergeten’ derde kompaan, van wie de aandelen vandaag 290 miljard waard zouden zijn

Steve Jobs en Steve Wozniak rollen vlot over het antwoordblad als de quizvraag passeert wie de stichters van technologiereus Apple waren. De eerste werd in 1997 ook CEO van Apple en is natuurlijk het bekendst, maar ook Wozniak is nog altijd erg populair. Hij liet na zijn jaren bij Apple geregeld zijn kritische licht schijnen op nieuwe producten. Maar, er was nog een derde man die op 1 april 1976 mee aan de wieg van Apple Computer Inc. stond: Ronald Wayne. Hij wordt de ‘vergeten oprichter’ genoemd.

Ronald Wayne woont in het afgelegen Pahrump, ergens tussen Death Valley en Las Vegas. De industriële elektronicus is inmiddels 87. Toen Steve Jobs hem in 1976 aanzocht om als derde kompaan in Apple Computer Inc. te stappen, was hij 41 en werkte hij bij spelcomputerbedrijf Atari. Daar liep hij zijn 20-jaar jongere Steve Jobs tegen het lijf. Jobs vroeg zijn collega geregeld om raad.

Volledig scherm De originele Apple I-computer, ontworpen en met de hand in elkaar gezet door Steve Wozniak in 1976. © EPA

Op een dag riep Jobs de hulp van Wayne in om Steve ‘Woz’ Wozniak, die bij Hewlett-Packard werkte, te overtuigen om exclusief voor Apple aan de slag te gaan, wat hij niet wou. Jobs en Wozniak kenden elkaar al van in de middelbare school en amuseerden zich samen met het uit elkaar halen van bedrijfscomputers om er persoonlijke computers van te maken. Ze zaten beiden in de beroemde Homebrew Computer Club, een vereniging van computerhobbyisten in Silicon Valley. Wozniak stak daar boven de anderen uit. Een van de printplaten die hij bouwde, zou de basis vormen van de Apple 1, de eerste computer van het kersverse elektronicabedrijf. In 2015 werd die printplaat op een veiling verkocht voor 365.000 dollar (330.000 euro).

Jobs zag in Wayne een beter diplomaat dan hijzelf. Wayne moest Wozniak dus warm maken voor Apple, omdat Jobs hem absoluut mee wou trekken in het project. Plaats van de missie was de flat van Wayne in Mountain View in Californië. Wayne kreeg Wozniak zover in amper 45 minuten. “Het was op dat moment dat Steve Jobs zei: ‘We gaan een bedrijf beginnen. Het wordt de Apple Computer Company’”, aldus Wayne.

Volledig scherm De onderdelen van de originele Apple I-computer. © EPA

Ronald Wayne stelde ter plaatse de samenwerkingsovereenkomst op en typte - tot verbazing van Wozniak - vier pagina’s met allerlei juridisch jargon, zomaar uit zijn hoofd. De verdeling was simpel: Jobs en Wozniak kregen elk 45 procent van Apple, Wayne tien procent. Wayne moest ook optreden als rationele scheidsrechter telkens als de twee anderen er niet zouden uitkomen.

Maar lang duurde het allemaal niet, amper twaalf dagen. Wayne had maar weinig vertrouwen in een firma die een eerste grote bestelling van 50 computers had geplaatst bij Apple, dat daarvoor zelf 15.000 dollar (ruim 65.000 euro vandaag) moest lenen. Wayne vreesde dat hij, als enige van de ondernemers met een huis, een auto en een bankrekening, zou moeten opdraaien voor eventuele schulden. Hij trok zich terug uit het bedrijf.

In 2016 beweerde hij dat hij er toen nog altijd geen spijt van had en dat zijn redenen nog altijd gegrond waren in zijn ogen. Op dat moment was Apple zo’n 600 miljard dollar waard, vandaag is dat bijna vijf keer meer. Tien procent daarvan komt nu neer op een duizelingwekkende 260 miljard euro. Dat is met zekerheid een pak meer dan de 1.500 dollar (6.750 euro vandaag) die hij destijds officieel kreeg als uitkoopsom om afstand te doen van al zijn rechten op Apple. Voor zijn aandelen legden de twee Steves 800 dollar neer (vandaag 4.000 dollar of 3.600 euro).

Volledig scherm Het eerste logo van Apple, getekend door de ‘vergeten’ medeoprichter, Ron Wayne. © EPA

Wayne maakte overigens ook het eerste logo van Apple. Hij tekende Newton onder een appelboom, met de bekende appel boven het hoofd. De creatieveling had de letters van zijn naam, R. G. Wayne, in het gras verstopt, maar Jobs merkte het toch op en droeg Wayne op de ondertekening weg te halen. Al in 1977 werd het eerste logo vervangen door de wereldberoemde appel, aanvankelijk in de regenboogkleuren. Vandaag is het Apple-logo monochroom.

In 1985 stapte Stephen ‘Steve’ Wozniak (nu 71) op bij Apple, maar hij bleef wel grootaandeelhouder. Na zijn ernstig vliegtuigongeval begin 1981 was hij ook al een hele tijd afwezig geweest. Hij voelde zich niet langer gerespecteerd. Woz had de Apple II gebouwd, die in 1977 gelanceerd werd en de meest succesvolle PC werd tot de komst van de Commodore 64 in 1982. Maar begin jaren 80 focuste Apple zich volledig op de MacIntosh en deed de directie, met Steven Jobs, alsof de Apple II niet bestond.

Steven ‘Steve’ Jobs verliet zelf Apple in 1985, omdat hij geen leidinggevende functie meer mocht bekleden van de raad van bestuur. Hij startte toen het computerbedrijf NeXT op. Apple nam NeXT over en in de zomer van 1997 werd Jobs interim-CEO van Apple. Daarna werd hij definitief CEO, tot een paar maanden voor zijn dood op 5 oktober 2011. Tim Cook volgde hem op. Hij is tot vandaag CEO van Apple.