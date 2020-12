Coronalert werkt nu ook op oudere iPhone-toestellen

Tot nu toe werkte Coronalert alleen op de iPhone 6S en nieuwere toestellen. De release van iOS 12.5 brengt daar verandering in, schrijft Apple. De update, die maandagavond uitkwam, brengt ondersteuning voor toestellen die wel iOS 12 kregen maar geen iOS 13: de iPhone 6 en 5S. Met de ondersteuning van de oudere iPhones wordt er nu een grotere groep mensen bereikt. Half november hadden zo’n twee miljoen Belgen Coronalert al geïnstalleerd op hun smartphone .

Voor nieuwere iPhones kwam maandagavond iOS 14.3 uit. Daarmee voegt Apple ondersteuning toe voor foto’s schieten in ProRAW-formaat op iPhone 12-telefoons en filmen op 25fps. Ook komen App Clips beschikbaar, mini-versies van apps die te benaderen zijn door het scannen van een code bij bijvoorbeeld winkels of evenementen. De 14.3-update bevat bovendien ondersteuning voor het privacylabel bij apps in de App Store.