Camera van de iPhone 12 vervangen? Dat lijkt enkel Apple nog te kunnen doen

Het lijkt erop dat Apple het wederom moeilijker maakt om bepaalde onderdelen in zijn smartphones zelf te vervangen. iFixit, een doe-het-zelf reparatiewebsite rond technologie, meldt problemen bij het vervangen van de camera in iPhone 12.

Wanneer je de camera in de iPhone 12 wil vervangen, zal de smartphone de nieuwe cameralenzen niet accepteren. Het was YouTuber Hugh Jeffreys die de kat de bel aanbond. Volgens Jeffreys ligt het probleem niet bij de camera zelf, die is namelijk vrij makkelijk te vervangen, maar bij de software. In- en uitzoomen zorgt voor vertragingen en zorgt het er zelfs voor dat je iPhone helemaal vastloopt. Ook in portretmodus treden er problemen op. Zo reageert de camera niet meer wanneer je wisselt tussen de voor- en achtercamera en kan je ook geen panoramabeelden maken.

Uit een rapport van iFixit, een website die de nieuwste technologie helemaal uit elkaar haalt zodat je zelf reparaties kunt uitvoeren, blijkt dat het probleem enkel optreedt bij de iPhone 12 en niet bij de Pro-variant van het toestel. Schuldige zou fabrikant Apple zelf zijn. In het verleden maakte het bedrijf het al moeilijker voor anderen om bepaalde onderdelen te veranderen in zijn smartphones. Zo zijn er al langer foutmeldingen bekend bij het vervangen van FaceID, de gezichtsherkenning van de iPhone, en de accu. Volgens iFixit is het op dit moment niet duidelijk of het om een softwarefout gaat of een specifiek probleem bij de iPhone 12.

Bewuste strategie?

De doe-het-zelf reparatiewebsite denkt dat het echter om een bewuste strategie van Apple gaat om reparaties steeds via de officiële kanalen van Apple te laten verlopen. iFixit kon zijn handen leggen op een intern document van Apple met betrekking tot de ondersteuning van de iPhone 12 bij problemen. Daarin staat dat de vervanging van de camera en het scherm in de iPhone 12 enkel kan gebeuren door Apple zelf. Mogelijks wil het zo andere partijen buiten spel zetten in het repareren van zijn smartphones. In een reactie aan technologiewebsite The Verge reageert het bedrijf niet op de aantijgingen van iFixit. Het zegt enkel ‘dat het consumenten meer opties en locaties wil geven voor veilige en betrouwbare reparaties van hun toestellen’.