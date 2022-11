Brazilië neemt het wél op tegen Apple en haalt iPhones zonder bijgeleverde lader ook echt uit de rekken

Nog ongeopende originele iPhone uit 2007 geveild voor 40.000 euro

Een iPhone van de eerste generatie in de originele verpakking is op een veiling van eigenaar veranderd voor maar liefst 39.339,60 dollar of bijna 40.000 euro. Bij de lancering in 2007 kostte het toestel, met een geheugen van 8 GB, 599 dollar (608 euro aan de huidige koers). De eerste generatie iPhone (2G) werd niet verkocht in de Benelux.

