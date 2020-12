Apple zorgt voor ondersteuning Coronalert op oudere iPhone-toestellen

Hoe werkt ‘Coronalert’? Onze techexpert Kenneth Dée kon de corona-app al installe­ren

18 september ‘Coronalert’, de app die uw contacten verwittigt wanneer u met het coronavirus bent besmet, wordt vanaf vandaag bij 10.000 Belgen uitgebreid getest. Als alles goed gaat, is hij eind deze maand voor iedereen beschikbaar. Hoe werkt de app precies? Is onze privacy wel beschermd? En hoe gebruiksvriendelijk is hij? Cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven), de architect van ‘Coronalert’, en VTM Nieuws-journalist Kenneth Dée, die de app al kon installeren, leggen uit.