Apple zet opdrachten aan Taiwanese leverancier stop

7 september Sinds Apple het populaire spel Fortnite uit de App Store heeft verwijderd, is het aantal dagelijkse gebruikers met 60 procent gedaald. Dat zegt gameontwikkelaar Epic in een juridisch document. Het spel werd verwijderd omdat Epic een betaalmethode toevoegde aan Fortnite buiten Apple om, waardoor de iPhonemaker geen marge kan rekenen. Dat is tegen de regels van de App Store in.