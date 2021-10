Apple verwijdert Koran-app in China op vraag van autoriteiten

Op verzoek van de Chinese autoriteiten heeft Apple een van de meest populaire Koran-apps in China uit de App Store gehaald. De app is in China verboden omdat hij illegale religieuze teksten zou aanbieden. De verwijdering van de app werd voor het eerst opgemerkt door Apple Censorship - een website die wereldwijd toezicht houdt op apps in Apple’s App Store.

De app Quran Majeed bevat religieuze islamitische teksten en andere informatie voor het bidden. De toepassing is over de hele wereld verkrijgbaar in de App Store, heeft zo’n 35 miljoen gebruikers en bijna 150.000 recensies. Het is ook een van de populairste apps in China.

“Volgens Apple is onze app Quran Majeed verwijderd uit de China App store omdat deze inhoud bevat waarvoor aanvullende documentatie van de Chinese autoriteiten nodig is,” reageert PDMS, het bedrijf achter de app. “We proberen in contact te komen met de Cyberspace-administratie van China en de relevante Chinese autoriteiten om deze kwestie opgelost te krijgen.” Volgens PDMS zijn er bijna een miljoen gebruikers van Quran Majeed in China.

De Chinese Communistische Partij erkent officieel de islam als godsdienst in het land, maar China wordt tegelijkertijd beschuldigd van schendingen van de mensenrechten en zelfs genocide tegen de Oeigoeren, een overwegend islamitische etnische groep in de provincie Xinjiang.

Grote afzetmarkt

In een reactie aan BBC verwees Apple naar hun mensenrechtenbeleid dat stelt dat het bedrijf zich aan de lokale wetgeving dient te houden, zelfs al “zijn er soms complexe kwesties waarover we het met regeringen oneens zijn”.

Maar er zijn ook andere redenen waarom Apple best in China in de pas loopt. China is een van Apple’s grootste afzetmarkten, en bovendien is het technologiebedrijf erg afhankelijk van het land om zijn toeleveringsketen voor hardware draaiende te houden.

Quran Majeed is niet de enige app die uit de Chinese App Store is verwijderd. Ook de Bijbel-app van Olive Tree werd deze week in China uit de online winkel gehaald. Volgens Olive Tree heeft Apple de app proactief uit de Store gehaald.

De Quran Majeed-app blijft in andere landen beschikbaar in de App Store, en op Google Play - hoewel Google Play technisch gezien ook niet beschikbaar is in China. Mensen kunnen er echter wel toegang toe krijgen via een VPN-verbinding.

LEES OOK: