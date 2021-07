“Apple verwacht dit jaar stuk meer iPhones te verkopen”

“Nieuwe mixed-reali­tyhead­set van Apple kost 2.500 euro”

5 februari Apple zou op dit moment werken aan een mixed-realityheadset die maar liefst 3.000 dollar (2.500 euro) gaat kosten. Dat meldt vaknieuwssite The Information. Mixed-reality is een combinatie van augmented en virtual reality, en waarbij dus zowel een nieuwe wereld gecreëerd kan worden als dat er virtuele elementen in de bestaande wereld geprojecteerd worden.