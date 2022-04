Apple-verdeler Switch laat Belgische registratie voor verkoop verzekeringen vallen

Switch, dat 21 vestigingen heeft in België, hield er omstreden verkooptechnieken op na. Consumentenorganisatie Test Aankoop kreeg er naar eigen zeggen tientallen klachten over. Klanten zaten na de aankoop van een smartphone, tablet of computer met een verzekeringscontract opgezadeld dat ze eigenlijk niet wilden.

Dertig dagen

Of dat betekent dat het bedrijf, dat in handen is van de Franse verzekeringsmaatschappij SFAM, helemaal geen verzekeringen meer zal aanbieden in de toekomst, is niet duidelijk. Ook zonder inschrijving in België zou de keten in principe nog verzekeringen kunnen aanbieden, bijvoorbeeld onder een Franse inschrijving.