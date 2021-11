Apple vecht 1 miljard euro boete van Franse autoriteiten aan

Volgende Ap­ple-event nu maandag al: eindelijk lancering nieuwe MacBook Pro 14 en 16 inch?

2021 is zo’n jaar waarin Apple twee events houdt in de herfst. Het eerste hebben we al gehad, het tweede vindt plaats op maandag 18 oktober om 19 uur onze tijd. Al maanden gonst het van de geruchten over nieuwe MacBook Pro-modellen van 14 en 16 inch. Maandag zou Apple ze eindelijk lossen.

13 oktober