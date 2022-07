“Apple trekt topingenieur van Lamborghini aan”

iPhone valt tijdens kanovaren in rivier en blijkt na tien maanden in het water nog perfect te werken

Owain Davies liet vorig jaar in augustus tijdens een kanotochtje zijn iPhone XR vallen in de Wye, een rivier in het Verenigd Koninkrijk. Eerder deze maand vond Miguel Pacheco de smartphone. Hij maakte het toestel droog en dat bleek nog perfect te werken. Pacheco spoorde de eigenaar op en die “kan niet geloven” dat hij zijn iPhone in functionerende staat terugkreeg.

29 juni