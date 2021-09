Apple stelt nieuwe iPhone 13, Apple Watch 7 en iPad (Mini) voor. Dit was de presentatie

Apple blijft Fortnite ook na wetswijzi­ging weren in Zuid-Ko­rea

10 september Apple weigert het populaire spel Fortnite weer aan te bieden in de App Store in Zuid-Korea. Daar had ontwikkelaar Epic Games om gevraagd nadat nieuwe wetgeving werd aangenomen in het land. Volgens Apple moet Epic zich eerst aan de regels houden, “net als iedereen”.