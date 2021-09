Apple stelt nieuwe iPads, iPhone en Apple Watch voor

De nieuwe ‘gewone’ iPad, de goedkoopste iPad van Apple, wordt uitgerust met een A13 bionische chip, die de iPad een stuk sneller moet maken dan zijn voorganger en volgens Apple drie keer sneller is dan de meest verkochte Chromebook. De nieuwe iPad krijgt vooraan een 12MP Ultra Wide selfiecamera, met een zicht dat 120 graden beslaat. Het design blijft hetzelfde als dat van de voorganger. Interessant is ook dat de iPad wordt uitgerust met Center Stage, een feature dat voordien enkel beschikbaar was op de iPad Pro en de gebruiker in beeld volgt en het kader automatisch aanpast aan nieuwe personen die in beeld komen, bijvoorbeeld tijdens FaceTime.

Daarnaast krijgt de nieuwe iPad ook True Tone, waarbij de kleurtinten van het scherm zich aanpassen aan de omgeving waarin je je bevindt. De iPad komt met het nieuwste iOS-besturingssysteem, versie iOS 15.

De nieuwe iPad is vanaf vandaag te bestellen op apple.com en ligt vanaf vrijdag 24 september in de winkels.

Volledig scherm De verschillende iPads van Apple. © EPA

iPad Mini

De nieuwste iPad Mini is al de zesde generatie die op de markt verschijnt en lijkt meer op de iPad Air- en iPad Pro-modellen. De nieuwste versie wordt uitgerust met een liquid retina-display en krijgt ook een USB-C-poort. Verder is ook 5G op deze iPad Mini beschikbaar en is de nieuwste versie, in tegenstelling tot zijn voorganger, compatibel met de Apple Pencil 2. het toestel heeft een 12-megapixelcamera en video opnemen kan in 4K. Ook deze iPad krijgt de Center Stage-functie.

De iPad Mini komt in vier kleurvarianten en kan vanaf vandaag besteld worden. Op 24 september ligt het toestel in de winkel.

Volledig scherm De nieuwe iPad Mini in de vier beschikbare kleurvarianten. © EPA

Apple Watch Series 7

Hoewel de grootte van de nieuwe Apple Watch nagenoeg ongewijzigd blijft, krijgt het horloge een grotere display en zijn er tal van nieuwe, handige functies voor fietsers. Daarnaast krijgt het toestel ook grotere digitale knoppen en is het toetsenbord geüpdatet, waarbij gebruikers kunnen swipen.

Volgens Apple is dit hun sterkste Apple Watch tot dusver, waterproof en stofbestendig, maar ook met een harder scherm dat 50 procent dikker is en dus beter bestendig is tegen barsten.

De batterij van dit smartwatch gaat 18 uur mee en laadt 33 procent sneller op met een USB-C-kabel. Acht minuutjes opladen is voldoende om je slaap gedurende acht uur te tracken.

De algoritmes voor valdetectie zijn in watchOS 8 geüpdatet en geoptimaliseerd voor valpartijen bij trainingen, inclusief fietsen. Ze herkennen nu de unieke beweging en impact van een val van de fiets of tijdens andere soorten work-outs. Wanneer iemand na het detecteren van een harde val na ongeveer een minuut nog niet heeft bewogen, belt de smartwatch direct vanaf je pols het noodnummer.

De Apple Watch Series 7 is beschikbaar in vijf nieuwe kleuren in aluminium, roestvrij staal en titanium, en is later dit najaar beschikbaar.

Volledig scherm © Apple

iPhone 13

De iPhone 13 komt er in een gewoon formaat en in een iPhone 13 Mini-versie. Het toestel heeft een beter scherm, grotere batterij, snellere processor en betere camera’s dan zijn voorganger.

De iPhone 13 ziet er grotendeels hetzelfde uit als de 12. Opvallend verschil is dat de zogeheten notch, de uitstulping in het scherm waar sensoren zitten voor onder meer gezichtsherkenning, kleiner is geworden. Daarnaast is het binnenwerk van de iPhone 13 aangepast om een grotere batterij mogelijk te maken en komt het toestel met een A15-bionic chip, volgens Apple de snelste processor op de markt.

Volledig scherm De iPhone 13 komt in vijf kleurvarianten. © Apple

De camera is opnieuw verbeterd, met een snellere sensor, diafragma van f/2.4, brandpuntsafstand van 13 mm, optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving, lens met 5 elementen, Cinematic Mode (is zoals de portretmodus maar dan voor video), en beeldhoek van 120 graden.

De batterij van de iPhone 13 gaat 2,5 uur langer mee dan die van de iPhone 12. Die van de iPhone 13 mini gaat 1,5 uur langer mee dan zijn voorganger.

Net als afgelopen jaar komt het toestel in vier versies en drie verschillende maten. De twee duurdere Pro-modellen hebben betere camera’s en een scherm dat vaker kan verversen waardoor bewegende beelden vloeiender zijn.

Volledig scherm De iPhone 13 Pro komt in vier verschillende kleuren. © Apple